MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiliz doktor koronavirüs ile ilgili merak edilenleri cevapladı
ABONE OL
12.05.2020 - 12:07 | | DHA

İngiliz doktor koronavirüs ile ilgili merak edilenleri cevapladı

İngiltere’de Bath Üniversitesi’nden Dr. Andrew Preston, corona virüs (Covid-19) ile ilgili halkın en çok merak ettiği soruları cevapladı. Dr. Preston gıda ve ambalajlar yoluyla corona virüsün bulaşmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu açıkladı.

İngiliz doktor koronavirüs ile ilgili merak edilenleri cevapladı

Dünya genelinde corona virüs (covid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 230 bine ulaşırken, can kaybı 285 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 510 bini geçti. Tüm dünyanın mücadele ettiği corona virüsle ilgili hala birçok soru işareti var. İngiltere’de Bath Üniversitesi’nden Dr. Andrew Preston, corona virüs ile ilgili halkın en çok merak ettiği soruları cevapladı.

​Dr. Preston halktan gelen sorulara verdiği yanıtlarda, alışveriş paketlerinin istenildiği takdirde sabunlu su ile yakınmasının veya 3 gün boyunca el değmeden bekletilmesinin de uygun olacağını ifade etti. Dr. Preston corona virüsün yemekten bulaşmayacağını çünkü pişirilen yemekte virüsün yok olacağını vurguladı.

TABURCU OLAN HASTALAR DOKTORLARIN TAVSİYELERİNİ TAKİP ETMELİ

Dr. Andrew Preston, corona virüsten iyileşen hastaların ne kadar süreyle virüsü taşıdıklarının tam olarak bilinemeyeceğini belirtip, bu konuda tedaviyi yürüten sağlık görevlilerinin tavsiyesinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Hastaneden taburcu olan hastaların, virüs testi yapıldıktan sonra evlerine gönderildiğini ve hasta taburcu raporlarının iyi incelenmesi gerektiğini ifade etti.

VİRÜSLÜ MİKRO DAMLACIKLARI ENGELLEYEN MASKELER YETERLİ

Corona virüsün mikro damlacıklar yoluyla bulaştığını ifade eden Dr. Preston, koruyucu maskelerin ağzın ve burnun tamamını örtmesi gerektiğini vurguladı. Koruyucu maske temin edilememesi halinde, pamuktan yapılmış şal veya atkılarında aynı şekilde koruyacağını açıkladı.

KORONAVİRÜSÜN HASTALARDA SEYRİNİ ETKİLEYEN BİRÇOK ETKEN BULUNUYOR

Bath Üniversitesi’nden Dr. Preston, corona virüsün farklı yaş gruplarında farklı etkilerini olduğunu belirterek, hastalığın seyrinin kişiden kişiye değiştiğini vurguladı. Yaş olarak çok genç olan kişilerin virüsten hayatını kaybettiğini belirten Dr. Preston, risk grubunda bulunan bazı yaşlı kişilerin ise hayatta kaldığına işaret etti. Genetik olmak üzere birçok etkenin hastalığın seyrini etkilediğini ifade eden Dr. Preston, salgın tedbirlerine uyulduğu takdirde virüs riskinin en aza indirileceğini belirtti.

Yakalandığı domuz kapanından kurtarılan ayı yeniden ormana salındıBursa'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı için jandarma, itfaiye ve doğa koruma ekipleri seferber oldu. Gündüz vakti başlatılan kurtarma operasyonu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. İğne ile uyuşturulan sevimli ayı domuz kapanından kurtarılarak yeniden doğal ortamına geri salındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye, hafta sonuna kadar çöl tozu etkisinde kalacak

Türkiye, hafta sonuna kadar çöl tozu etkisinde kalacak

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Seyahat yasağı (kısıtlaması) hangi ilerde var, hangi illerde kalktı? Şehir giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

Seyahat yasağı (kısıtlaması) hangi ilerde var, hangi illerde kalktı? Şehir giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

Sıradaki Haber