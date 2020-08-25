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25.08.2020 - 17:32 |

İngiliz ordusu, tankların modası geçmiş bir silah olduğuna inanıyor

Savunma alanında değişen koşullar ve teknolojinin gelişmesi, Birleşik Krallık ordusuna gelişmiş teknolojik silah kullanımına yönlendiriyor.

İngiliz ordusu, tankların modası geçmiş bir silah olduğuna inanıyor

Birleşik Krallık ordusunun, orduda tank kullanımını "modası geçtiği" gerekçesiyle gereksiz gördüğü öne sürüldü.

Times gazetesi, Savunma Bakanlığı'nın silahlı kuvvetleri modernize etme programı kapsamında tankları tamamın ortadan kaldırma olasılığını düşündüğünü ortaya koydu.

Gazete, orduda faaliyet gösteren 227 Challenger ve 388 Warrior piyade muharebe aracının modernizasyonunun yüksek maliyetleri nedeniyle böyle bir plan üzerinde çalışma yapıldığını aktardı.

Habere göre, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, değişen koşulların siber silahlara, uzaya ve diğer gelişmiş teknolojilere daha fazla yatırım gerektirdiği bir dönemde tankların modası geçmiş bir savunma aracı olduğuna inanıyor.

Ancak bakanlık bunun yanında envanterde bulunan tankları yükseltmeyi ve Almanya'dan Leopard 2 tankları satın almayı düşünüyor.

Başbakan Boris Johnson'ın temuz ayında, Birleşik Krallık'ın koronavirüs salgınının ikinci dalgası, mevsimsel grip salgını, olası seller ve geçiş dönemi aralık ayı sonuna kadar sona erecek olan Brexit süreciyle ilgili orduyu ülkeyi tehdit eden dört felakete karşı hazır olmaya çağırmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe

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