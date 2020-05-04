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04.05.2020 - 18:46 | | AA

İngilizler corona virüs ilacı için tarih verdi

Gelen son dakika haberlerine göre; İngiliz bilim insanları yeni tip corona virüse (covid-19) karşı kullanılacak yeni bir ilacı insanlar üzerinde denemeye başladı.

İngilizler corona virüs ilacı için tarih verdi

 

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre yeni ilaç, Southampton Üniversitesi Hastanesinde 75 hasta üzerinde denenmeye başlandı.

Southampton merkezli bir şirketin geliştirdiği ilaçta, vücudu enfeksiyon tehlikesine karşı uyaran "interferon beta" proteininin kullanıldığı belirtildi.

İnsan vücudunun da ürettiği interferon beta proteini, bağışıklık sisteminin "ilk savunma hattı" olarak nitelendiriliyor.

Denemeler haziran sonuna kadar sürecek

İlacı geliştiren şirketin üst düzey yöneticisi Richard Marsden, Kovid-19'un, vücutta bu proteinin üretilmesini engellediğini; yeni ilacın ise proteini, püskürtme yöntemiyle doğrudan solunum yoluna gönderdiğini anlattı.

Marsden bu yolla, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda bile virüse karşı güçlü bir tepki oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu proteinin, aralarında astımın da yer aldığı birçok kronik akciğer rahatsızlıklarında kullanıldığı biliniyor.

Şirketin, ilacın insan üzerindeki denemelerini haziran sonuna kadar bitirmeyi planladığı ve üretim için dünyadaki çeşitli şirketlerle temasa geçtiği kaydedildi.

İlacın başarılı olması halinde bile geniş kitlelere ulaşmasının yıl sonunu bulacağı belirtildi.

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