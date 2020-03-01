MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Carrie Symonds nişanlandı
ABONE OL
01.03.2020 - 09:35 |

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Carrie Symonds nişanlandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Carrie Symonds'la nişanlandı. Çift, yazın bebek beklediklerini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Carrie Symonds nişanlandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Carrie Symonds'ın sözcüsü, çiftin, nişanlandıklarını ve bebek sahibi olacaklarını duyurdukları için "çok memnun" olduklarını söyledi.

Johnson 55, Symonds 31 yaşında. Boris Johnson'ın Temmuz ayında iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmesi ve İngiltere Başbakanı olması sonrası Başbakanlık Konuta'na taşınan ikili, evlenmeden konuta geçen ilk çift olmuştu.

Carrie Symonds, İngiltere'de son 173 yılda bir başbakanın en genç partneriydi. Symonds, Muhafazakar Parti'nin eski iletişim sorumlusuydu. Çiftin beraber oldukları yönündeki haberler İngiltere medyasında ilk kez 2019 başında çıkmıştı.

Boris Johnson'ın daha önceki iki evliliğinden ve ilişkilerinden beş ya da altı çocuğu bulunuyor. Johnson ve ikinci eşi Marina Wheeler, 2018 yılının Eylül ayında boşanacaklarını açıklamışlardı.

İngiltere'de 150 yıl boyunca Başbakan, bu görevdeyken yeniden baba olmamıştı.

Bu dönem Tony Blair'in 2000 yılında İngiltere Başbakanıyken oğlu Leo'nun doğması ve baba olmasıyla son bulmuştu.

David Cameron da İngiltere Başbakanıyken baba olmuştu.

Kaynak: BBC Türkçe

    Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı...

    Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

    300 ameliyat sonra su içti

    300 ameliyat sonra su içti

    Sıradaki Haber