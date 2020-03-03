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03.03.2020 - 14:34 | | AA

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenledi.

"EN BÜYÜK SORUMLULUK SURİYE REJİMİ VE RUSYA'NINDIR"
Raab, "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur." diye konuştu.

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