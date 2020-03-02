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02.03.2020 - 23:35 | | AA

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan koronavirüsle mücadele için İran'a yardım

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla İran'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan koronavirüsle mücadele için İran'a yardım

 

İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Avrupa ülkesinin mali yardımlarıyla koronavirüsle mücadele için alınan tıbbi malzemelerin İran'a ait uçakla Paris'ten Tahran'a taşındığını aktardı.

İran basınında yer alan haberlerde, yardımların test kitleri, virüse karşı korumalı özel eldiven ve kıyafetlerden oluştuğu belirtilirken, söz konusu ülkelerin ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla 5 milyon avro yardımda bulunacakları kaydedildi.

İran devlet medyasına göre DSÖ'nün 100 bin virüs teşhis kiti, laboratuvar ve diğer ürünlerden oluşan toplam 8 bin tonluk yardımları da Tahran'a ulaştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarına rağmen yardım gönderen ülkelere ve DSÖ'ye teşekkür etti.

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