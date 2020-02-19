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19.02.2020 - 10:28 | | AA

İngiltere göç sistemini değiştiriyor! Artık puan...

1 Ocak 2021'de başlayacak yeni sistemde, başvuru sahibinin İngilizce seviyesi, mesleği ve eğitim durumu gibi unsurlar dikkate alınarak yeterli puana erişenlerin ülkeye gelmesine izin verilecek. AB üyesi olan ve olmayan ülkelerin vatandaşları için eşit şartlar uygulanacak.

İngiltere göç sistemini değiştiriyor! Artık puan...

İngiltere'de hükümet, Brexit sonrası ülkeyi "dünyanın en parlak ve en iyilerine açacak" puan tabanlı yeni göç sistemini duyurdu.

İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, yeni sistemin 1 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini söyledi. Bunun tüm ülke için tarihi bir karar olduğunu savunan Patel, "Serbest dolaşıma son veriyoruz, sınırlarımızı kontrol altına alıyoruz." dedi.

Patel, İngiliz halkının taleplerini dikkate aldıklarının altını çizerek, "Ekonomiyi ve topluluklarımızı güçlendirerek dünyanın dört bir yanından en parlak ve en iyilerini kendimize çekeceğiz ve bu ülkenin tam potansiyelini açığa çıkaracağız." diye konuştu.

Yeni sistem

Yeni sisteme göre, İngiltere'de çalışmak ve yaşamak isteyenler Kanada ve Avustralya'da olduğu gibi bir puanlamaya tabi tutulacak.

Başvuru sahibinin İngilizce seviyesi, mesleği ve eğitim durumu gibi unsurlar dikkate alınarak yeterli puana erişenlerin ülkeye gelmesine izin verilecek.

Yeni sistemde AB vatandaşları ile AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları aynı şekilde değerlendirilecek. Bilim insanları, mühendisler ve akademisyenler gibi yüksek vasıflı kişilere öncelik tanınacak.

Tüm başvuru sahiplerinin iş teklif almaları veya teklifi yapan şirket ve kurumun senelik asgari 25 bin 600 sterlin (202 bin TL) maaş ödemesi gerekecek.

Düşük vasıflı işçiler için ise belirli bir göç sistemi olmayacak. Bu durumda halen İngiltere'de bulunan AB ülkelerinden gelen iş gücünün yüzde 70'inin vasıflı işçi olma gereksinimlerini karşılayamayacağı değerlendiriliyor.

31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere'de yeni sistem, Boris Johnson hükümetinin en önemli seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

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