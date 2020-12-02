İngiltere haftaya Pfizer ve BioNTech aşısını vurmaya başlıyor

İngiltere'de yaygın kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gelecek hafta uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) öncelikli grupların aşı almaları için nihai tavsiyesini kısa bir süre sonra yayımlayacağı belirtildi.

Açıklamada, bakımevlerinde kalanlar, sağlık personelleri, yaşlılar ve klinik olarak aşırı derecede savunmasız olanların öncelikli grup içinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

JCVI'dan daha önce yapılan açıklamalarda, aşının ilk uygulanacağı gruplar bakımevlerinde kalanlar ve bakımevi çalışanları, 80 yaşın üzerindekiler ve sağlık personelleri şeklinde sıralanmıştı.

Aşının, haftaya uygulanmaya başlayacağı duyurulan açıklamada, "Ulusal Sağlık Servisi (NHS), büyük ölçekli aşılama programları sunma konusunda onlarca yıllık deneyime sahiptir. Aşılamaya uygun olan herkese bakım ve destek sağlamak için kapsamlı hazırlıklarını uygulamaya koymaya başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere'de kullanıma sunulacağını kaydetti.

Sky News'e konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock ise aşının onaylanmasının "harika" bir haber olduğunu söyledi.

Hancock, "İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), aşının kullanıma sunulmasına klinik olarak izin verdi. NHS bunu gerçekleştirmeye hazır. Gelecek haftanın başlarında Kovid-19'a karşı aşılama programına başlayacağız." diye konuştu.

Ülke genelinde 50 hastanenin aşıları beklediğini ve bunlar gelir gelmez uygulamaya hazır olduklarını vurgulayan Hancock, ayrıca ülkede büyük aşılama merkezlerinin kurulması çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Halk aşıyı satın alamayacak

BBC'de konuya ilişkin yer alan bir haberde, aşının ücretsiz olarak uygulanacağı ve halkın aşıyı eczanelerden bir ödeme karşılığında elde edemeyeceği aktarıldı.

İngilizlerin sağlık ocaklarından veya aşılama merkezlerinden alacakları bir mektupla ne zaman aşı olacaklarını öğrenecekleri kaydedilen haberde, aşının dağıtımı ve uygulanması için 30 bin gönüllünün görevlendirileceği, bunlardan bazılarının aşı yapmak için de eğitileceği belirtildi.

MHRA, Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay vermişti.

Tescillenen ilk Kovid-19 aşısı

Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayı, dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı olmuştu.

Aşı, 10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve 3 aşama klinik denemeleri tamamlayarak onay almayı başarmıştı.

ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını aldığı aşı adayı için 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerinin Almanya’da yürütülmesinin ardından 27 Temmuz’da ABD, Arjantin ve Almanya’nın aralarında olduğu ülkelerde 30 bin sağlıklı gönüllünün katılması hedefiyle 3. aşama klinik denemeler başlatılmıştı.

Virüse karşı yüzde 95 etkili

Pfizer ve BioNTech, 18 Kasım'da 3'üncü aşama klinik denemelerini tamamladığını, aşı adayının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğunu bildirmişti.

Şirketler, aşı adayının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurularda bulunmuştu.

Çok sayıda ülke ön anlaşmalar yaptı

Şirketler, aşının tedariki için ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşmalar yaptı. ABD hükümeti, aşı adayının başarılı olması halinde 100 milyon doz aşı satın almak için 1,95 milyar dolar taahhüt ederken, AB Komisyonu aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 40 milyon doz, Kanada 20 milyon doz, Japonya ise 120 milyon doz satın almak üzere ön sözleşme imzalamıştı.

Türkiye 25 milyon doz almayı planlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da, Türkiye'nin aşı adayından, 1 milyonu aralıkta olmak üzere kış aylarında 25 milyon doz satın almak üzere görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

Şirket, aşıdan 2020 sonuna kadar 100 milyon ve 2021 sonuna kadar ise yaklaşık 1,3 milyar doz üretmeyi planlıyor.