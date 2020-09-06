İngiltere Hakkında Bilgiler; İngiltere Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

İngiltere birleşik krallığı meydana getiren 4 ülkeden en büyük olanıdır. Avrupa'nın en batısında bulunan büyük Britanya adası İngiltere'nin de bulunduğu adadır. Kavimler göçünden sonra bölgeye 5. Yüzyılda Anglosaksonlar, germen halkı Angluslar yerleşmiştir. Birleşik krallık ve Büyük Britanya isimleri İngiltere için sık sık kullanılmaktadır. Bir ada ülkesi olması dünyanın en büyük ve en gelişmiş ülkelerinden biri olması birçok kültürü içinde barındırması İngiltere'yi kişilerin merak etmesini sağlar. Bu sebeple İngiltere birçok kişi için merak edilen ülkelerin başında gelir.



İngiltere Hakkında Bilgiler



İngiltere Avrupa'nın en batısında bulunan büyük Britanya adasının merkezinde yer alır. Büyük Britanya adasının güney kısmında adanın 3/2’lik alanını kaplayan İngiltere’nin kuzeyinde İskoçya batısında Galler ile komşudur. Takımadalar arasında Avrupa'ya en yakın olan ülke İngiltere'dir. Fransa ile arasında Manş denizi bulunur. Manş tüneli sayesinde de İngiltere Avrupa kıtasına bağlamaktadır.



İngiltere bir ada ülkesi olmasından dolayı değişik bir iklim yapısına sahiptir. Bölgede kışlar ılık yazlar ise kurak iklimlere göre daha serin geçer. Bölge bulunulan enlemlerden dolayı Gulf Stream sıcak su akıntısı etkili olmaktadır. Yeryüzü şekilleri alçak tepeler ile kaplı olan İngiltere kuzey kısmında dağlık alanlar bulunur. Ancak bölgedeki en yüksek nokta 978 metre ile Scafell pike zirvesidir. Londra İngiltere'nin en büyük kenti olarak karşımıza çıkar. Birçok özelliğe sahip olan Londra dünyanın da en önemli kentlerinden biridir. İngiltere'de bulunan Poll limanı Avustralya Sidney’den sonra dünyanın en büyük 2. Doğal limanı olarak bilinmektedir. Bu da İngiltere'nin oldukça önemli bir ticari kent olmasını sağlayan bir etkendir.



İngiltere ilk yerlileri Kelpler adı verilen medeniyettir. 5. Yüzyıl itibari ile Kavimler Göçünün etkisi ile bölgeye Anglosaksonlar gelmiş ve yerleşmiştir. Tarihi çok eskilere dayanan İngiltere 17. Yüzyılda büyük Britanya krallığının kurulmasıyla bugünkü halini almış bir devlettir.



İngiltere Bayrağı ve Anlamı



İngiltere bayrağı yerel yönetimin ülkede aynı şekilde olduğu birleşik krallık devleti olarak varlığını sürdürmektedir. Birleşik krallık bayrağı mavi zemin üzerine beyaz bir çarpı ve artının üst üste gelmesi şeklinde oluşturmaktadır. Bazı durumlarda bayrak sol üst köşeye çekilir. Sivil bayrakta zemin kırmızı, hükümet bayrağı mavi, gemi bayrağında ise beyaz olur. Gemi bayrağında beyaz zeminin yanı sıra zeminin üstünde kırmızı bir artı da bulunur.



İngiltere Nüfusu



İngiltere birleşik krallığı oluşturan 4 ülkenin en kalabalık ve en büyük olanıdır. 60 milyondan fazla olan birleşik krallık nüfusu %85 kadarı yaklaşık 50.000.000 kadarı İngiltere de yaşamaktadır. İngiltere nüfusu 2011 sayımına göre 53.012.500 kişi olarak belirlenmiştir.



İngiltere Başkenti



İngiltere'nin başkenti birçok kişinin bildiği gibi Londra’dır. Londra İngiltere'nin en gelişmiş, en büyük ve en önemli şehridir. Aynı zamanda Londra dünya üzerindeki en büyük şehirlerden biri olarak da karşımıza çıkar. İngiltere 9 temel bölgeye bölünen bir ülkedir. Britanya’da bulunan her ülkenin altında da farklı bölümler bulunmaktadır.



İngiltere Para Birimi



İngiltere para birimi İngiliz sterlini olarak bilinmektedir. Birleşik Krallıkta kullanılan İngiliz sterlini oldukça değerli bir para birimidir. Türk lirasına dönüştürüldüğünde 1 İngiliz sterlini 8,75 Türk lirasına eşittir.



İngiltere Saat Farkı



İngiltere ülkemize göre daha batıda yer alan bir ülkedir. Bu sebeple İngiltere'de saat farkı Türkiye göre 2 saat geridir. Türkiye'de saat 12 iken İngiltere'de saat 10’dur.