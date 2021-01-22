İngiltere ile AB’nin arası yine ‘limoni!’
İngiltere ile Avrupa Birliği(AB) arasında AB’nin Londra temsilcisinin diplomatik statüsü konusunda kriz patlak verdi. BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre İngiltere, AB’nin Londra Büyükelçisi Joao Vale de Almedia’ya, diğer büyükelçilerden farklı olarak tam diplomatik statü vermeyi reddetti. Dışişleri Bakanlığı, Almeida ve AB temsilciğindeki diğer görevlilerin Viyana Konvansiyonu’nda öngörülen diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip olamayacağında ısrar ediyor. İngiltere’nin bu yolla, uluslararası bir kuruma, egemen devletlerden farklı muamele yapılmasının yolunu açmak istediği belirtiliyor
AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a gönderdiği mektubunda, bu konudaki “ciddi kaygılarını” aktardığı bildirildi. Konunun Pazartesi günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınması bekleniyor.
Londra’nın bu kararıyla AB büyükelçisi, diğer diplomatik misyon şeflerinin yaptığı gibi Kraliçe’ye güven mektubu sunamayacak. AB’nin 142 ülkede daha temsilciği bulunurken, tüm AB büyükelçileri, diğer ülkelerin temsilcileriyle aynı diplomatik statüye sahip. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, AB delegasyonunun sadece uluslararası bir kurumun temsilcileri olduğunu söylüyor. Bu, AB diplomatlarının Viyana Konvansiyonu’nda belirtilen gözaltı, cezai yargı ve vergi gibi alanlarda muafiyete sahip olamayacakları anlamına geliyor.