İngiltere ile AB’nin arası yine ‘limoni!’

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a gönderdiği mektubunda, bu konudaki “ciddi kaygılarını” aktardığı bildirildi. Konunun Pazartesi günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınması bekleniyor.

Londra’nın bu kararıyla AB büyükelçisi, diğer diplomatik misyon şeflerinin yaptığı gibi Kraliçe’ye güven mektubu sunamayacak. AB’nin 142 ülkede daha temsilciği bulunurken, tüm AB büyükelçileri, diğer ülkelerin temsilcileriyle aynı diplomatik statüye sahip. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, AB delegasyonunun sadece uluslararası bir kurumun temsilcileri olduğunu söylüyor. Bu, AB diplomatlarının Viyana Konvansiyonu’nda belirtilen gözaltı, cezai yargı ve vergi gibi alanlarda muafiyete sahip olamayacakları anlamına geliyor.