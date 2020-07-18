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18.07.2020 - 14:47 | | DHA

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Yüzbaşı Tom’u şövalye ilan etti

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) salgınında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için yardım kampanyası başlatan ve milyonlarca pound toplanmasını sağlayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Yüzbaşı Tom’u şövalye ilan etti

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla müdacele kapsamında İkinci Dünya Savaşı gazisi yüzbaşı Yüzbaşı Tom Moore, salgında ön cephede mücadele veren NHS için başlattığı yardım kampanyasında 33 milyon sterlin (yaklaşık 285 milyon TL) toplanmasına öncülük etti. 100 yaşında olan Tom, Windsor Kalesi önünde Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi. Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile Yüzbaşı Tom’u şövalye ilan ederek, verdiği çabalardan dolayı Tom'a teşekkür etti. Şövalye seremonisinde Yüzbaşı Tom’a kızı, damadı ve torunu da eşlik etti.

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