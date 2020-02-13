MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiltere Maliye Bakanı istifa etti
ABONE OL
13.02.2020 - 15:35 | | AA

İngiltere Maliye Bakanı istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid görevinden istifa etti.

İngiltere Maliye Bakanı istifa etti

İngiltere yerel basınında yer alan haberlere göre; Başbakan Boris Johnson bugün kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında, Maliye Bakanı Sajid Javid'e görevini sürdürmesi ancak danışmanlarının işine son vermesi teklifinde bulundu. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Javid görevinden istifa etme kararı aldı.

Ağustos ayında hükümetin anlaşmasız Brexit'in etkilerine dair bir raporunu basına sızdırdığı iddiasıyla Javid'in bir danışmanının işine kendisine haber verilmeden son verilmişti.

Pakistan kökenli Javid, Theresa May kabinesinde de içişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.

    Motosiklet ıslak zeminde savruldu: 2 yaralıKonya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? (14 Şubat)

    Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? (14 Şubat)

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Sıradaki Haber