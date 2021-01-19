MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiltere Sağlık Bakanı Hanckok karantinada
ABONE OL
19.01.2021 - 13:32 | | İHA

İngiltere Sağlık Bakanı Hanckok karantinada

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 6 gün boyunca koronavirüs karantinasında olacağını duyurdu. Mart 2020’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Hanckok koronavirüse yakalanmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanı Hanckok karantinada

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) koronavirüs uygulamasından bildirim alması üzerine kendini karantinaya aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda açıklama yapan Hancock, "Dün gece NHS koronavirüs uygulaması tarafından bildirim aldım. Bu da Pazar gününe kadar evden hiç çıkmadan kendimi izole edeceğim anlamına geliyor. Kedini izole etmek, belki de sosyal mesafe kuralının en önemli parçası. Çünkü uygulamadan test sonucu pozitif çıkan biriyle yakın temasta bulunduğumu öğrendim. Bu, bulaş zincirini nasıl kırdığımızı gösteriyor. Benim yapacağım gibi bu kurallara uymalısınız” dedi. Çalışmalarını evden yürüteceğini belirten Hanckok, “Tüm kuralları takip ederek bu virüsü yenebiliriz” diye konuştu.

Mart 2020’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Hanckok koronavirüse yakalanmıştı.

 

Selçuk Özdağ'a saldırı anı kameradaGelen bir son dakika haberine göre; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı anı kameraya yansıdı. İşte o görüntüler...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık çalışanından acı haber! Koronaya yenildi

Sağlık çalışanından acı haber! Koronaya yenildi

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Hrant Dink cinayetinin 14. yılı! 'FETÖ'cü polisler kasten gizledi'

Hrant Dink cinayetinin 14. yılı! 'FETÖ'cü polisler kasten gizledi'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet