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04.02.2020 - 03:01 | | AA

İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esed rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.

İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı

 

Murrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejimin İdlib’deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin kabul edilemez can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz bakan, ayrıca Suriye ve destekçisi Rusya’dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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