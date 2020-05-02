İngiltere’de 11 yaşında bir çocuk karantinada vuruldu

Akıllara durgunluk veren olay İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana geldi. Londra polisi bir çocuğun vurulduğu ihbarını aldıktan sonra olay yerine gitti ve bir adamın daha yaralı olduğunu gördü. iki yaralıyı hastaneye kaldırırken olayı araştıran polis, şüphelileri arıyor. Polis yaptığı açıklamada “Bir polis helikopteriyle yaralıları hastaneye kaldırdık, bu aşamada herhangi bir şüpheli tespit edilemedi” denildi.