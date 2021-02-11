İngiltere’de 2 yeni mutasyon bulundu

İngiltere’de hükümete bağlı bilim kurulu, Bristol ve Liverpool kentlerinde iki farklı koronavirüs mutasyonu daha bulunduğunu açıkladı. Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu, Bristol’deki koronavirüs türünü ‘endişe verici’ olarak nitelerken, Liverpool’da rastlanan virüs türüünün ise araştırıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada yeni türlerin Güney Afrika ve Brezilya’da görülenler gibi virüsün başak proteininde meydana gelen ‘E484K’ mutasyonuna sahip olduğu ifade edildi. Şu ana kadar İngiltere’de söz konusu iki koronavirüs türlerinden kaynaklanan 76 vakanın bulunduğu belirtildi. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), üretilen aşıların yeni türlere karşı etkili olmasını ‘umduklarını’ söyledi. Ancak ‘E484K’ adlı mutasyonun, aşıyı virüsün yayılmasını durdurmada daha az etkili hale getireceğine dair endişelerin bulunduğu biliniyor. Öte yandan, İngiltere’de mutasyon riskine karşı Güney Afrika ve tüm Güney Amerika ülkeleri dahil olmak üzere 33 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişi yasaklandı.