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18.03.2020 - 10:27 | | DHA

İngiltere’de 9 aylık bebekte corona virüsü tespit edildi

İngiltere’nin 9 aylık bir bebekte corona virüsü (Covid-19) tespit edildi.

İngiltere’de 9 aylık bebekte corona virüsü tespit edildi

İngiltere’nin kuzeybatı bölgesinde bulunan Manchester kentinde Cassian Coates isimli bebekte koronavirüs tespit edildi. 9 aylık bebeğin, birkaç gün boyunca ateşinin yükselmesi nedeniyle ebeveynleri Myroslava ve Callum tarafından hastaneye götürüldüğü ve burada koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Yerel medyaya konuşan anne, "İçeri girdik ve bizi bir bekleme salonuna aldılar. Salonda büyük bir tabelada 'şüpheli hasta' yazıyordu. Sonra maskeli bir doktor geldi, bazı temel kontroller yaptı, kulağından ateşini ölçtü ve oğlumuzda koronavirüs olduğunu söyledi" dedi.

Coates ailesi Manchester'daki evlerinde Cassian'la birlikte kendilerini karantina altına aldı. Anne, "Kocam ve ben iyi olduğumuz için Cassian’ın nerede koronavirüse yakalandığını merak ettik. Bu yaştaki çocuklarda semptomlarla tanı koyduklarını söylediler. Bize iki hafta boyunca evimizde karantina altında kalmamızı tavsiye ettiler" dedi.

Corona virüsü tespit edilen vaka saytısının 1960’a ulaştığı İngiltere’de 72 kişi yaşamını yitirdi.

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