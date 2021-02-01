İngiltere’de acil test programı başlatılıyor

Londra'da, Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görülmesi üzerine koronavirüs testleri yapılması kararlaştırıldı.

Surrey bölgesinde bu tür iki vaka görüldü.

Bu kişilerin son dönemde hiç seyahat etmediklerinin anlaşılması ve önceki vakalarla bir bağlarının olmaması endişeye neden oldu.

Surrey'nin yanı sıra Londra'nın diğer bazı bölgeleri, Kent, Hertforshire ve Walsall'da belirti göstermeyenler dahil herkese test yaptırmaları çağrısı yapıldı.

Woking kasabasında tüm evlere koronavirüs test kitleri gönderilecek.

İngiltere'de daha önce görülen yeni tür virüsün Güney Afrika kaynaklı olduğu açıklanmıştı.

HEDEF, 15 ŞUBAT'A KADAR 15 MİLYON KİŞİNİN AŞILANMASI



Öte yandan, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) şu ana kadar ülkede bakımevlerindeki herkese koronavirüs testi yapıldığını duyurdu.

Başbakan Boris Johnson, aşı programında böylece hükümetin hedefleri açısından "hayati önemde bir dönüm noktasına" ulaştıklarını söyledi.

İngiltere hükümeti 15 Şubat'a kadar 70 yaş ve üzerindekilerle sağlık çalışanlarını da kapsayan 15 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.

Ülkede Cumartesi günü bir günde 600 bine yakın kişiye aşı yapıldı.

İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs vakas sayısı 3 milyon 740 bini aştı.

Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 103 bini geçti.

Kaynak: BBC Türkçe