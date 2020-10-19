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19.10.2020 - 16:57 | | AA

İngiltere'de bar ve restoran çalışanları sokağa indi

Parlamento önünde ellerinde tavalarla buluşan kalabalık, Boris Johnson yönetiminin ilan etmeye hazırlandığı yeni koronavirüs önlemlerine karşı çıktı, kendilerine daha fazla finansal destek verilmesini istedi.

İngiltere'de bar ve restoran çalışanları sokağa indi

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle yerel saatle 22.00’da kapanmak zorunda kalan restoran ve barların çalışanları gösteri düzenledi.

Başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplanan yaklaşık 250 gösterici, yanlarında getirdikleri çeşitli mutfak malzemeleriyle yasakları protesto etti.

Ellerinde "BoJo(Boris Johnson) hamur yoğuruyoruz", "Kısıtlamaları iptal edin", "Konaklama sektörünü kurtarın", "Sizi besleyen elleri ısırmayın" yazılı dövizler taşıyan göstericiler bar ve restoranların yerel saatle 22.00'dan sonra da çalışmaya devam etmesini istediler.

Göstericilerden biri AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 politikalarını protesto etmek için bir araya geldiklerini ve "Tier sistem" olarak da bilinen yerel Kovid-19 uyarı seviyelerinin çalışmadığını söyledi.

Bir diğer gösterici ise hükümetin politikaları nedeniyle birçok kişinin işini kaybettiğini ve ülkedekilerin geçim sorunu ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

YEREL KOVİD-19 UYARI SEVİYELERİ

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların 22.00'da kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

Üçüncü aşama kısıtlamalar, sadece Liverpool'da uygulanırken, Manchester'ın da bu kapsama alınmasına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

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