İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 798'e çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 148 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 798'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 820 artarken, toplam sayı 288 bin 953 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.