11.07.2020 - 21:01 | | AA
İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 798'e çıktı
İngiltere'de yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 798'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 148 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 798'e çıktı.
Vaka sayısı son 24 saatte 820 artarken, toplam sayı 288 bin 953 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.