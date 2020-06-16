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16.06.2020 - 18:12 | | AA

İngiltere'de corona virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 41 bin 969 oldu

İngiltere'de yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 233 artarak 41 bin 969'a yükseldi.

İngiltere'de corona virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 41 bin 969 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1279 artarak, 298 bin 136'ya ulaştı.

Virüsten 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 41 bin 969'a çıktı.

Son 24 saatte 113 bin 107 test yapıldı. Toplam test sayısı ise mükerrerler dahil 6 milyon 981 bin 493 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmasına izin verilmişti. 

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

 

Eski eşini başkasıyla görünce otomobille takip etti; silahlar ateşlendiBursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleyman A., otomobiliyle seyir halindeyken, boşandığı eşi Şule A.'yı aracında başka biriyle görünce takibe aldı. Yaşanan kovalamaca, tarafların birbirine silahlarını ateşlemesiyle devam edip, Şule A. idaresindeki aracın kaza yapmasıyla son buldu.
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