07.07.2020 - 18:51 | | AA
İngiltere'de corona virüs'ten ölenlerin sayısı 44 bin 391 oldu
İngiltere'de yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 391'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 155 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 391'e çıktı.
Vaka sayısı son 24 saatte 581 artarken, toplam sayı 286 bin 349 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
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