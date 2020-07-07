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07.07.2020 - 18:51 | | AA

İngiltere'de corona virüs'ten ölenlerin sayısı 44 bin 391 oldu

İngiltere'de yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 391'e yükseldi.

İngiltere'de corona virüs'ten ölenlerin sayısı 44 bin 391 oldu

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 155 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 391'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 581 artarken, toplam sayı 286 bin 349 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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