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13.11.2020 - 21:06 | | DHA

İngiltere'de deprem! Görevi bıraktığını duyurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başdanışmanı Dominic Cummings’in görevini bıraktığı duyuruldu.

İngiltere'de deprem! Görevi bıraktığını duyurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın iletişim danışmanı Lee Cain’in ardından, başdanışman Dominic Cummings’in görevi bıraktığı açıklandı. İngiliz medyası, Cummings’in Başkanlık Konutu’nu terk ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Dominic Cummings, ‘bildiğini okuduğu’ gerekçesiyle İngiliz medyasından yoğun eleştiri almıştı. Koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbir kararlarını imzalayan ancak bu kararlara kendisi uymayan Cummings’in bu davranışlarından dolayı istifası isteniyordu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI, DIŞARI ÇIKMIŞTI

Mart ayında koronavirüs testi pozitif çıkan Dominic Cummings, karantina kurallarına uymayarak Durham kentinde yaşayan babasını ziyaret etmiş. Ardından da halkın arasına karışmıştı. Cummings’in bu davranışı yoğun eleştirilere neden olmuştu.

    Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan hasta otogarda yakalandı!Mersin Anamur ilçesinde yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkan sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan İsmail Ö. Anamur Otogarı'nda yakalandı.
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