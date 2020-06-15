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15.06.2020 - 15:34 | | DHA

İngiltere’de düşen ABD savaş uçağına yönelik kritik açıklama

İngiltere’de Kuzey Denizi’ne düşen savaş uçağına ilişkin kritik açıklama geldi. 48’inci Fighter Wing komutanı Albay Will Marshall, “Arama kurtarmaları sürüyor. Şu anda pilot da uçak da kayıp” dedi.

İngiltere’de düşen ABD savaş uçağına yönelik kritik açıklama

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-15C Eagle tipi savaş uçağı, İngiltere’nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesinin Scarborough kasabası açıklarında Kuzey Denizi’ne düştü. Savaş uçağının bağlı olduğu 48’inci Fighter Wing’in komutanı Albay Will Marshall, kazaya ilişkin görüntülü mesaj yayınladı. Marshall, “Arama kurtarma çalışmaları hala devam etmekte. Şu anda pilot da uçak da kayıp. Pilotun ailesine saygıya öncelik vererek sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

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