İngiltere’de gıda sıkıntısı kapıda

İngiltere’de Kovid-19’un çok daha hızlı yayılan yeni bir türünün görülmesinin ardından başlayan panik havası sürüyor. Avrupa ülkelerinin İngiltere ile sınırlarını kapatması üzerine dün özellikle İngiltere ile Fransa arasındaki kara taşımacılığında kaos yaşandı. Noel tatili öncesi oldukça yoğun olan geçişler bir anda kesilince ortalık karıştı. Fransa’nın sınırlarını kapamasından sonra İngiltere’nin Dover limanında uzun bir TIR kuyruğu oluştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sınırı ancak tüm TIR sürücülerinin Kovid-19 testi olması halinde açacağını açıkladı. Dover’daki liman 48 saatliğine kapatıldı. İngiltere’ye girişlere hala izin verilse de, yük taşıyıcılarının İngiltere’de kalmak zorunda kalmamak adına ülkeye giriş yapmak istemediği ifade ediliyor. Bu nedenle İngiltere’ye özellikle gıda girişinde sıkıntılar yaşanmasından endişe ediliyor. Büyük süpermarket zincirleri kısa vadede gıda sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini vurgulamakla birlikte yasağın uzaması durumda tedarikte ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Dün çok sayıda İngiliz süper marketlere akın etti ve marketlerde büyük yoğunluk yaşandı.

Sınırları açın çağrısı

İngiliz Yiyecek ve İçecek Federasyonu Üst Yöneticisi Ian Wright, İngiltere’nin Fransa ile olan bağlantısının kesilmesinin Noel ve yeni yıl tatili öncesinde taze gıda tedarikinde ciddi aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Britanya Perakende Konsorsiyumu Gıda Sürdürülebilirlik Direktörü Andew Opie ise, “İki ülke arasında sınır trafiğinin kesilmesi, yoğun olan Noel öncesinde temel ithalat ve ihracat ürünlerinin ticaretine ilişkin zorluk yaratıyor” ifadesini kullandı. Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliği de Fransa ve diğer ülkelere, tedarik zincirinin aksamaması için kara sınırlarını açık tutma çağrısında bulundu.

Marketlere akın eden halk, yoğunluk oluşturdu.

‘Avrupa’nın hasta adamı’

Avrupa’nın yeni virüs tehlikesi karşısında İngiltere’ye kapıları tamamen kapatması, hem İngiliz hem de Avrupa basınında büyük dikkat çekti. Brexit nedeniyle zaten gergin olan Kıta Avrupası ile Ada’nın arası, bu son gelişmelerin ardından iyice açıldı. “Times” gazetesi, “Avrupa kapılarını İngiltere’ye kapattı” manşetiyle yayımlanırken “Daily Mirror” İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın maskeli bir fotoğrafının üzerine, “Avrupa’nın hasta adamı” manşetini attı. Johnson’a ülke içinden de büyük tepki var. İngiltere Başbakanı’na, zamanında önlem almadığı yönünde sert eleştiriler yöneltiliyor. Önce olumlu mesajlar verildikten sonra Noel’in de iptal edilmesiyle, hükümetin çok ciddi bir baskı altında olduğu ifade ediliyor.

AB harekete geçti

İngiltere’nin dış dünya ile bağlantısı neredeyse kesilirken, bu gelişmelerin ardından Avrupa Birliği (AB) harekete geçti. AB üyesi ülkeler dün düzenledikleri acil toplantıda İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs türü konusunda nasıl bir strateji izleneceğini görüştü. Brüksel’deki yetkililer şu an için AB çapında bir protokol üzerinde uzlaşıya varılamadığını, İngiltere konusunda tüm AB ülkelerini kapsayan bir kararın alınmasının zaman alabileceğini ifade ediyor.

‘Macron sorunu çözmeye istekli’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, çok sayıda ülkenin sınırlarını kapatmasının ardından kabinesini topladı. Johnson, düzenlediği basın toplantısında ülkeye giriş çıkışlarla ve tedarikle ilgili sorunlara hükümetin “uzun zamandır hazırlandığını” söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüklerini belirten Johnson, diğer ülkelerin “kaygısını anladıklarını” söyleyerek, İngiltere’nin konuyla ilgili olabilecek en hızlı şekilde hareket ettiğini yineledi. Macron’un sorunu çözmeye istekli olduğunu söylediğini aktaran Johnson, durumun “birkaç saat içinde” halledilmesini umduğunu aktardı.