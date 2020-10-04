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04.10.2020 - 14:06 | | AA

İngiltere'de günlük tespit edilen koronavirüs vakaları ilk defa 10 bini aştı

İngiltere'de pandemi başladığından beri ilk defa bir günde açıklanan yeni koronavirüs vaka sayısı 10 bini geçti.

İngiltere'de günlük tespit edilen koronavirüs vakaları ilk defa 10 bini aştı

Cumartesi akşamı yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 872 vaka görüldüğü duyuruldu.

Öte yandan bu hafta içi kayıtlara geçirilemeyen vakalardan bazılarının Cumartesi gününün kayıtlarına geçtiği ve bu yüzden sayıların arttığı belirtiliyor.

İngiltere'de yapılan test sayısı ise günlük 264 bini aştı.

Test sayılarının artmasının da vaka sayılarının yüksek gözükmesinde etkili olduğu düşünülüyor.

Ülke genelinde bugüne kadar koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 480 bine yükseldi.

İngiltere'nin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde de Cumartesi günü yeni vaka rekoru kırıldı.

Fransa'da tespit edilen vaka 16 bin 972 oldu.

Hollanda ve Belçika ise 3 bin 967 ve 3 bin 175 vaka tespit etti.

Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı açıklanmadığı için bu ülkelerle kıyaslamak mümkün değil.

Rusya'da ise 9 bin 859 yeni vaka ile Mayıs ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Ülkeler vakalardaki artışı dizginlemek için çeşitli önlemler açıklasa da hiçbir ülke bahar aylarındaki gibi kapsamlı bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulamayı planlamıyor.

İngiltere'de, vakalarda artış görülen bazı kentlerle ülke geneline kıyasla daha fazla kısıtlama yapılıyor.

Sevgililerin manzara keyfi yarım kaldıBeylikdüzü'ndeki Gürpınar Sahili'ni hakim bir noktadan kız arkadaşı ile manzarayı izledikten sonra yağan yağmurun etkisi ile çamura dönen yolda araçları mahsur kaldı. Çift, itfaiyenin de uçurumdan kayma riski bulunduğu için müdahale edemediği aracı bırakıp bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
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