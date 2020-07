İngiltere’de karantina kaosu

İkinci dalga korkusunun yaşanmasına rağmen kıtadaki birçok ülke seyahat yasağı ve 14 günlük karantina kuralını kaldırdı. Ancak İngiltere sürpriz bir şekilde İspanya’yı artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyahat için “güvenli ülkeler” listesinden çıkardı, bu ülkeden gelen herkesin 14 gün karantinada kalmasının zorunlu kılınacağını duyurdu.



Başbakan Boris Johnson hükümetinin önceki gün aldığı karar tepki çekti. İşçi Parti’nin önde gelen isimlerinden Jonathan Ashworth, “Hükümetin bu kararı alma sebebini anlıyorum fakat bunun bu şekilde son 24 saatte verilmesi tamamen saçmalık” dedi. İspanyol Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Birleşik Krallık’ın kararına saygı duyuyoruz ve yetkililerle temas halindeyiz” açıklamasını yaptı. İspanya’da vaka sayısı 319 bin 501’e yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 28 bin 432 kişi hayatını kaybetti.



‘Hızlıca aldık’



İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İspanya’nın “14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesi”nden çıkarılmasına ilişkin kararı savunarak, “Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19 vakalarında ikinci dalgayı ve yeni bir karantina dönemini yaşayabiliriz” dedi. İngiliz Sky News’e konuşan Bakan Raab, İspanya’nın doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan Kovid-19 salgınında, artan yeni vakalardan ülkesinin etkilenmemesi için hızlıca karar aldıklarını anlattı. “Kararın aniden alındığına” yönelik eleştirilere de cevap veren Raab, “İspanya’da son 2 günde Kovid-19 vakalarındaki ciddi artışı değerlendirdik. Alınan karar tatilcileri üzmüş olabilir ancak bunun için tatilcilerden özür dilemeyeceğiz. Hızlı ve kararlı olmamız gerekirdi. İngiltere’de salgının yayılmasını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Önlem alınmadığı takdirde İngiltere’de yeni bir karantina dönemi yaşayabiliriz” diye konuştu. Öte yandan Avrupa’nın en büyük tatil şirketi olan Almanya merkezli TUI, 9 Ağustos’a kadar İspanya anakarasına yapılan tüm turlarını iptal ettiğini duyurdu.



24 saatte 10 can kaybı



Yeni tip koronavirüs salgının yeniden ortaya çıktığı Avustralya’nın Victoria Eyaleti’nde son 24 saatte 459 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Virüsün neden olduğu hastalık nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 155’e yükseldi. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne’da hayatını kaybeden 10 kişiden 7’sinin erkek olduğunu ve yaşlarının 40 ila 70 arasında değiştiğini, ölen 3 kadının yaşlarının ise 70-80 aralığında olduğunu bildirdi. Gençlerin, Kovid-19’a karşı bağışıklık sistemlerinin güçlü olduğu gibi yanlış bir düşünceyle hareket ettiklerine ancak hastanelerde virüse yakalanan çok sayıda genç bulunduğuna işaret eden Başbakan Andrews, gençlerden kurallara uyarak doğru olanı yapmalarını istedi.



ABD’de ölenlerin sayısı 150 bine dayandı

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 222 artarak 4 milyon 317 bin 424’e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 877 artışla 149 bin 407’ye çıktı. Eyalet sağlık departmanlarının verilerine göre ise Kaliforniya, 435 binden fazla vakayla şu an ülkede en çok vakanın görüldüğü eyalet konumunda bulunuyor. ABD’de Florida, vaka sayısında New York’u geride bırakarak, Kaliforniya’dan sonra ülkede en fazla vaka görülen ikinci eyalet oldu. Teksas ve Arizona’nın yanı sıra birçok eyalette vaka sayıları da hızla artıyor. Vaka sayısının arttığı bir diğer ülkede de İsrail. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 60 bini aşarken, can kaybı 457’ye çıktı.



15.8 milyon kişiye test



Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı 650 bine, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 992 bine yükseldi. Dünyada en çok vaka görülen 3’üncü ülke konumunda bulunan Hindistan’ın test sayısı 15 milyon 845 bini geçti. Kovid-19 vaka sayısının 1.4 milyonu geçtiği ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 32 bin 800’ü aştı.