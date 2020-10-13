13.10.2020 - 12:42 | | DHA
İngiltere'de koronavirüs alarmı...Katlanarak artıyor!
İngiltere'de doktorlar artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle yorgun ve endişeli olduklarını belirtti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkedeki koronavirüs vakalarının sayısının son üç haftada dört katına çıktığını' söylerken, son 2 haftada koronavirüs ile hastanede yatan kişi sayısında yüzde 40 artışın olduğu belirtildi.
Yoğun bakımdaki sekiz hastaya bakan Dr. Cupitt, "Bunun nereye gideceği konusunda çok endişeliyiz açıklamasında bulundu.
Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktıEskişehir’de 2 katlı müstakil evinde yalnız yaşayan Ali Karataş (62), bahçede park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Karataş’ın 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.