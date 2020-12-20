MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı
ABONE OL
20.12.2020 - 18:11 | | DHA

İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için düzenlediği gösteride 27 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da kalabalık bir grup koronavirüse karşı alınan önlemleri protesto etmek için Parlamento Meydanında bir araya geldi. Grup daha sonra Trafalgar Meydanına ulaştı.

Polis ile protestocular arasında arbede yaşandığı ve 27 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca protestocular toplanmadan önce polisin, insanları kalabalık toplanmalardan kaçınmaya çağrıda bulunan bir bildiri yayımladı.

Protesto, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, koronavirüsün hızlı yayılmasını engellemek için yeni katı tedbirleri açıklamasının ardından gerçekleşti. Protestolarda polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbade yaşandı. 

ÜLKEDE VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson "önemli ölçüde belirsizlik" olsa da, yeni mutasyonun eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

Avlanmak isterken kendini vurduKocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Muğla! 'Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz'

Yer: Muğla! 'Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz'

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Avlanmak isterken kendini vurdu

Avlanmak isterken kendini vurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet