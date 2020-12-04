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04.12.2020 - 21:39 | | AA

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 60 bini geçti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 504 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 60 bin 617'ye yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 60 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 16 bin 298 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 690 bin 432'ye ulaştı. 

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 504 kişi yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 60 bin 617'ye çıktı. 

Bir günde 389 bin 476 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 42 milyon 52 bin 539 oldu. 

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1261'i yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 917 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. 

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımına izin vermişti. 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, onaylanan aşının gelecek haftadan itibaren kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

 

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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