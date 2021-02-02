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02.02.2021 - 21:05 | | AA

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1449 artarak 108 bin 13'e yükseldi. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 840 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 852 bin 623'e çıktı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü

 

Son 24 saatte 1449 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 108 bin 13'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor. 

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 9 milyon 646 bin 715'e ulaştı, bunlardan 496 bin 796'sına ikinci doz aşı uygulandı. 

Ülkede 32 bin 466 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 726'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Seyir halindeyken alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldiBursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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