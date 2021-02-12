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12.02.2021 - 01:35 | | AA

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 678 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 678 artarak 115 bin 529'a yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 678 kişi öldü

 

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 13 bin 494 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 3 milyon 998 bin 655'e çıktı. 

Son 24 saatte 678 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 115 bin 529'a yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor. 

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 13 milyon 509 bin 108'e ulaştı, bunlardan 524 bin 447'sine ikinci doz aşı uygulandı. 

Ülkede 25 bin 621 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 132'si yoğun bakımda bulunuyor.

 

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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