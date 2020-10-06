06.10.2020 - 16:30 | | AA
Ä°ngiltere'de müzisyenler, koronavirüs kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na karÅŸÄ± gösteri yaptÄ±
Ä°ngiltere'de bir grup mÃ¼zisyen, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle yaÅŸadÄ±klarÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±ya dikkat Ã§ekmek ve hÃ¼kÃ¼metten destek alabilmek iÃ§in baÅŸkent Londra'da mÃ¼zikli gÃ¶steri dÃ¼zenledi.Â
MÃ¼zisyenler, Parlamento MeydanÄ±'nda "Let Music Live" adÄ±nÄ± verdikleri gÃ¶steride bir araya geldi.Â
SalgÄ±n sÃ¼resince iÅŸ bulamadÄ±klarÄ± iÃ§in ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan mÃ¼zisyenler, gÃ¶steride, Gustav Holst'un The Planets sÃ¼itinden eserler Ã§alarak, serbest Ã§alÄ±ÅŸanlara verilen maksimum yÃ¼zde 20'lik desteÄŸe dikkati Ã§ekti.Â
SanatÃ§Ä±lar, daha sonra mÃ¼zisyenlerin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±na destek verilmediÄŸine vurgu yapmak iÃ§in 2 dakika sessiz kaldÄ±.Â
Protestoda, Kovid-19 Ã¶nlemlerine uyulduÄŸu gÃ¶zlendi.Â
AA muhabirine konuÅŸan mÃ¼zisyenler, iÅŸe geri dÃ¶nme olanaÄŸÄ± veya izni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, hÃ¼kÃ¼metten sanatÃ§Ä±larÄ± desteklemelerini istediklerini sÃ¶yledi.
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ÅžiÅŸli'de 'kuaför kaçÄ±rÄ±ldÄ±' ihbarÄ± polisi harekete geçirdi!Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de bir kuaförün zorla bir arabaya bindirilerek kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± polisi harekete geçirdi. KaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kuaförün silahla yaralandÄ±ÄŸÄ± ve lüks ciple hastaneye götürüldüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. Cipte ruhsatsÄ±z bir tabanca bulundu, polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sürüyor. Bu arada, kuaförün hastaneye götürülüÅŸ anlarÄ± güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.