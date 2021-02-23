İngiltere'de normalleşme takvimi belli oldu!

Johnson, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin aşılama programıyla toplum üzerinde "bir kalkan" oluşturarak, "tek yön bir yolda özgürlüğe doğru" ilerlediğini belirtti.

Johnson, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından "bir daha geri dönülmeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Başbakan Johnson'un açıkladığı plana göre İngiltere'de 8 Mart'tan itibaren bütün okullar açılacak, iki kişi açık havada buluşabilecek. 29 Mart'tan itibaren ise iki farklı haneden kişiler ya da en fazla altı kişi açık havada buluşabilecek. Açık hava sporlarına izin verilecek.

12 Nisan'dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek; berberler, kuaförler ve dış mekanda hizmet veren restoran ve kafe gibi yerler açılabilecek. Bu tarihten itibaren altı kişiye kadar bu tür yerlerde buluşmak mümkün olacak.

Üçüncü aşama ise eğer vaka sayıları istendiği gibi düşüş gösterdiği takdirde 17 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek. İki farklı aileden kişilerin kapalı mekanlarda buluşmalarına izin verilecek. Sinemalar, oteller açılacak. Konserlere ve spor müsabakalarının seyircili yapılmasına, sosyal mesafe önlemleri alınarak başlanacak. Büyük ihtimalle stadyumlarda 10 bin kişiye kadar seyirciye izin verilecek.

Bu noktaya kadar işler istenildiği gibi giderse 21 Haziran'da dördüncü ve son aşamaya geçilecek. Bu dönemde altı kişilik buluşmalar 30 kişiye çıkabilecek. Bu tarihte sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılabilecek ve ekonominin hala kapalı olan, gece kulüpleri gibi sektörleri de açılacak.

DÖRT KRİTERE BAKILACAK

Hükümet her bir aşamadan diğerine geçmeden önce dört kritere bakarak geçiş kararını onaylayacak. Bu kriterler;

-Koronavirüs aşılama takviminin planlandığı gibi işlemesi

-Aşıların ölümler ve ağır hastalıkları yeterince azalttığının görülmesi

-Bulaş hızının hastaneleri zorlayacak düzeyde olmaması

-Virüsün yeni varyantlarında, sınırlamaların kaldırılmasını engelleyecek yeni özellikler görülmemesi

Başbakan Johnson'ın yol haritasının parçası olarak İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, aşıların bulaşım oranına etkisine dair verileri de yayımlayacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'a göre aşı yaptıran kişilerin bulaştırıcılık oranı, ilk dalgadakine kıyasla "keskin şekilde" düştü. Hancock bununla birlikte hastanede tedavi gören kişilerin sayısının hala yüksek olduğunu söyledi. Halen bu sayı 18 bin civarında.