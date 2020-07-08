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08.07.2020 - 18:40 | | AA

İngiltere'de ölenlerin sayısı 44 bin 517'ye çıktı

İngiltere'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 517’ye yükseldi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 44 bin 517'ye çıktı

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 517’ye çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 630 artarken, toplam sayı 286 bin 979 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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