İngiltere'de ölenlerin sayısı 44 bin 517'ye çıktı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 517’ye çıktı.
Vaka sayısı son 24 saatte 630 artarken, toplam sayı 286 bin 979 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın yüzde 71’i tamamlandıTürkiye’nin ilk insansız hızlı metrosu olan ve 120/km saat hız ile seyir edilebilecek İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın inşaat çalışmaları adeta dev bir yer altı şehrini andırıyor. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattının Kâğıthane-Havalimanı bölümünün 2021 yılının ikinci çeyreğinde, Gayrettepe-Kağıthane kısmının ise 2021 yılı sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.