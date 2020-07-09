İngiltere'de ölenlerin sayısı 44 bin 602'ye çıktı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 602'ye çıktı.
Vaka sayısı son 24 saatte 642 artarken, toplam sayı 287 bin 621 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Çocuğunu kucağına alamadan vefat eden kadının ölümünde ihmal iddiasıAntalya’da sezaryenle doğum için gittiği özel hastanede fenalaşarak başka bir özel hastaneye sevk edilen genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ihmal iddiasında bulunan polis memuru eşi savcılığa suç duyurusunda bulunurken, annesi ise morg bahçesinde uzun süre gözyaşı dökerek ağıt yaktı.