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27.12.2020 - 23:07 | | AA

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü Ürdün'de görüldü

Ürdün'de iki kişinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne yakalandığı duyuruldu.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü Ürdün'de görüldü

 

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, yaptığı açıklamada, İngiltere'den gelen 2 Ürdünlüde, mutasyona uğrayan türün görüldüğünü belirtti. 

Ubeydat, söz konusu Ürdünlülerin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. 

Öte yandan Ürdün Sağlık Bakanlığı, son olarak Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1590 kişide virüs tespit edildiğini, 2 bin 863 kişinin iyileştiğini duyurdu. 

Böylece ülkede toplam can kaybı 3 bin 758'e, vaka sayısı 287 bin 946'ya, iyileşenlerin sayısı 261 bin 514'e yükseldi. 

İngiltere'de, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

Çin'in başkenti Pekin'de acil durum ilan edildiÇin’in başkenti Pekin’de Kovid-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle “acil durum” ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışlar kapatılıyor.
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