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23.02.2021 - 00:34 | | AA

İngiltere'de salgında son 71 günün en düşük günlük ölüm sayısı

İngiltere'de son 24 saatte 178 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesiyle son 71 günün en düşük günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

İngiltere'de salgında son 71 günün en düşük günlük ölüm sayısı

 

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saate 10 bin 641 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 126 bin 150'ye yükseldi. 

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti. Bu, 144 kişinin hayatını kaybettiği 13 Aralık'tan bu yana görülen, virüse bağlı en düşük günlük can kaybı sayısı oldu. Ülkede virüse bağlı toplam ölüm sayısı da 120 bin 757'ye ulaştı. 

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 17 milyon 723 bin 840'a ulaştı, bunlardan 624 bin 325'ine ikinci doz aşı uygulandı. 

Ülkede 18 bin 462 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 469'u yoğun bakımda bulunuyor.

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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