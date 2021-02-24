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24.02.2021 - 00:26 | | AA

İngiltere'de son 144 günün en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

İngiltere'de son 24 saatte 8 bin 489 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 144 günün en düşük vaka sayısı görüldü.

İngiltere'de son 144 günün en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

 

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 548 artarak 121 bin 305'e ulaştı. 

Son 24 saatte 8 bin 489 yeni vaka tespit edildi. Bu, 6 bin 968 vakanın saptandığı 2 Ekim 2020'den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı 4 milyon 134 bin 639'a yükseldi. 

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 17 milyon 916 bin 181'e ulaştı, bunlardan 624 bin 788'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 16 bin 797 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 273'ü yoğun bakımda bulunuyor.

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