19.06.2020 - 17:33 | | DHA
İngiltere’de son 24 saatte corona virüsten 173 ölüm
İngiltere’de corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 173 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 42 bin 461’e yükseldi.
İngiltere’de koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 173 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 42 bin 461’e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 1346 artarak 301 bin 815’e ulaştığını duyurdu.
Adana'da su basan mağazanın bodrumunda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardıSon dakika haberi... Adana’da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı. Sel sularının caddelere dolduğu kentte araçların sudan çıkarılması için tahliye işlemleri başladı. Bir görevli, yolda tıkanan rögarı açmak için suya daldı. Görevlinin suya daldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.