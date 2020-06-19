İngiltere’de son 24 saatte corona virüsten 173 ölüm

İngiltere’de koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 173 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 42 bin 461’e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 1346 artarak 301 bin 815’e ulaştığını duyurdu.