01.01.2021 - 22:23 | | DHA
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 613 ölüm
İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 285 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 613 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 542 bin 65'e yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 285 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 613 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 542 bin 65, toplam can kaybı ise 74 bin 125 olarak duyuruldu.
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.