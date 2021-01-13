İngiltere’de ‘Sosyal mesafe 3 metreye çıkarılsın’ önerisi

Sage’de yer alan ve dış mekan teması da dahil olmak üzere Kovid kısıtlamalarını ‘ikiye katlama’ zamanının geldiğini söyleyen Baş Tıp Sorumlusu Chris Whitty söz konusu öneriyi destekledi. Downing Street’teki bir basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock’un sosyal mesafe kuralına uymayanları kınayarak ‘gerekirse daha fazla eylemi göz ardı etmeyeceğini’ söylemesi üzerine bu önerinin gündeme geldiği ifade edildi. Öte yandan İngiltere’de önceki gün 529 kişinin koronavirüsten öldüğü belirtilirken, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), geçen yıl ülkede 1940’tan bu yana tek bir yılda gerçekleşen ölümlerde en büyük artışın görüldüğünü açıkladı.

ÇİN’İN LANGFANG KENTİ KARANTİNAYA ALINDI

Çin’de dün son 6 ayın en kritik koronavirüs bilançosu açıklandı. Başkent Pekin’e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alındı. Çin medyası, Hebei eyaletinin bir başka şehri olan ve 4,9 milyon kişinin yaşadığı Langfang’ın tecrit altına alındığını aktardı.

Çin’in Hebei bölgesinde geçtiğimiz hafta yerel saatle 10:00’a kadar toplamda 326 doğrulanmış iç kaynaklı, 234’ü asemptomatik vaka bildirdi. Doğrulanmış vakalardan 304’ünün Shijiazhuang’da, 21’inin Xingtai’de ve birinin de Langfang’da olduğu belirtildi. Hebei Bölge Sağlık Komisyonu Müdürü Liang Zhankai, Ulusal Sağlık Komisyonu’nun, Hebei’deki ağır hastaların tedavisi için Vuhan’daki iyileşmiş Kovid-19 vakalarından plazma tahsis ettiğini ve hastaneye kaldırılan hastaların genellikle stabil durumda olduğunu söyledi. Ayrıca Liang, diğer bölgelerden toplam 252 test uygulayan kişinin, nükleik asit testlerine ve Hebei’nin günlük test kapasitesini 1.1 milyon tüpe çıkarmasına yardımcı olmak için Shijiazhuang, Xingtai ve Langfang’a gönderildiğini ifade etti.