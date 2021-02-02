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02.02.2021 - 21:49 | | DHA

İngiltere'de şövalye ilan edilmişti! Hayatını kaybetti

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgınının başlarında başlattığı yardım kampanyasıyla tanınan Yüzbaşı Tom Moore, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İngiltere'de şövalye ilan edilmişti! Hayatını kaybetti

İngiltere'de koronavirüs salgınının yeni görülmeye başladığı dönemde başlattığı yardım kampanyasıyla milyonlarca insanın gönlünü kazanan Yüzbaşı Tom Moore, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Moore'un ölüm haberini kızları sosyal medyadan duyurdu.

İngilterede şövalye ilan edilmişti Hayatını kaybetti

NHS İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Salgının başlarında Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) için yardım kampanyası başlatarak bahçesinde yaşına rağmen 100 tur atan Moore, milyonların gönlünü kazanmış ve kampanya tüm dünyada ilgi görmüştü. Öte yandan Moore, Kraliçe Elizabeth ile tanışarak kendisi tarafından Şövalye ilan edilmiş ve Sir unvanını almıştı.

 

Seyir halindeyken alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldiBursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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