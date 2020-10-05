İngiltere’de ‘teknik sorun’ nedeniyle 16.000 vaka koronavirüs tablosuna yeni eklendi

İngiltere'de Cumartesi günü 12.872, Pazar günü de 22.962 yeni koronavirüs vakası açıklanmıştı.

Bakanlık bu teknik aksaklık nedeniyle hafta sonuna yansıtılan vaka sayılarının, hafta sonu tespit edilen vaka sayılarından fazla olduğunu duyurdu.

25 Eylül ve 2 Ekim arasında kaydedilmeyen toplam vaka sayısı 15.841.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, teknik sorunun çözüldüğü ve tüm vakaların sisteme girildiği kaydedildi.

Söz konusu durum, ülkedeki test sistemi konusunda eleştirilere yol açtı.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nden Sağlık Bakanlığı'nı izlemekle yükümlü Jonathan Ashworth, "(Sağlık Bakanı) Matt Hancock Pazartesi günü Avam Kamarası'na gelip ne olduğunu, bu durumun virüsü kontrol altına almada nasıl bir etkide bulunduğunu ve test ve takip sistemini nasıl düzelteceğini açıklamalı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 pozitif test sonuçlarının raporlandığı tabloya aktarımı sırasında oluşan 'teknik sorun'un 2 Ekim Cuma günü geceyarısı farkedildiği belirtildi.

Açıklamada bu kişilere Covid-19 test sonuçlarının normal bir şekilde bildirildiği kaydedildi.

Gecikme ve talebe yanıt vermekte zorlanıldığı haberlerinden sonra gözlerin test sistemi üzerinde olduğu bir dönemde, son açıklama hükümet için daha ters bir zamanda gelemezdi.

Yaklaşık 16.000 ek pozitif test sonucunun test ve takip sistemine girilmemesi nedeniyle bu kişilerin kontaklarına da hızlı bir şekilde ulaşılamadı.

Uzmanlar ideal olarak kontaklara 48 saat içerisinde ulaşılması gerektiğini söylüyor.

Yetkililer bilgisayar sistemi kaynaklı teknik sorunun çözüldüğünü ve tüm yeni vakaların hafta sonu sayılarına eklendiğini söylüyor.

Ancak bu, İngiltere'de halkın test sistemine duyduğu güveni pek de pekiştirmeyebilir.

Ve bu, Başbakan'ın "kritik bir zaman" olarak tanımladığı bir dönemde virüsün yayılımını takip etmeye çalışan karar alıcılar ve yetkililer için suyu bulandırıyor.

Kaynak: BBC TÜRKÇE