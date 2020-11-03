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03.11.2020 - 20:41 | | AA

İngiltere'de terör tehdit seviyesi "ciddi"ye yükseltildi

İngiltere'de, ulusal terör tehdidi seviyesinin "önemli"den "ciddi"ye yükseltildiği duyuruldu.

İngiltere'de terör tehdit seviyesi "ciddi"ye yükseltildi

 

Müşterek Terörizm Analiz Merkezi'nin (JTAC) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Viyana'daki saldırıların ardından ülkedeki terör tehdidi seviyesinde değişikliğe gidildi. Buna göre terör tehdit seviyesi "ciddi"ye yükseltildi. 

İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor. İkinci seviye olan "ciddi", terör saldırısının "çok güçlü bir olasılık" olduğu anlamına geliyor. 

Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından belirleniyor. İngiliz istihbarat kurumu MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC, polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor. 

İngiltere'de son yıllardaki en büyük saldırı, 22 Mayıs 2017'de Manchester kentinde medyana gelmişti, bir konser salonunu hedef alan bombalı saldırıda 23 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı. Başkent Londra'da da bıçaklı saldırılar olmuştu. 

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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