İngiltere’de üçüncü kez karantina ilanı

Başbakan Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında, karantinanın şubat ayı ortasına kadar devam edeceğini duyurdu.

“Endişe verici rakamlar göz önüne alındığında hızla yayılan Kovid-19 türünü kontrol altına almak ve ülkede aşılamanın yaygınlaşmasına yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğinin netleştiğini” ifade eden Johnson, insanların alışveriş, evden çalışılamaması durumunda işe gitmek, tıbbi yardım almak, egzersiz gibi temel sebepler haricinde dışarıya çıkmamalarını istedi.

Başbakan, ilk ve orta dereceli okulların bugünden itibaren uzaktan eğitime geçeceğini ve ulusal çaptaki sınavların da erteleneceğini bildirdi.