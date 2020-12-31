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31.12.2020 - 21:14 | | DHA

İngiltere'de vaka sayısında patlama

İngiltere'de 2020 yılının son korona virüs salgını bilançosu açıklandı. Ülkede son 24 saatte 55 bin 892 vaka tespit edilmesi ile en pandeminin başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İngiltere'de vaka sayısında patlama

 

Bir çok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de 2020 yılının son günlük koronavirüs bilançosu açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 55 bin 892 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 448 bin 780'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 964 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 73 bin 512'ye yükseldiği bildirildi.

İngiltere'de bugün salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, 24 Nisan'dan bu yana kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

İstanbul'da sahte alkol imalathanesine baskınİstanbul Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir daireye operasyon düzenlendi.  Operasyonda çok sayıda satışa hazır sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Üretilen sahte alkollerin dairenin altında bulunan tekel bayinde satıldığı öğrenildi.
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