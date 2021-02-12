İngiltere’deki virüs dünyayı saracak

Peacock, BBC’ye yaptığı açıklamada Kent’teki yeni varyantın “ülkeyi silip süpürdüğünü” ve “büyük olasılıkla dünyayı da kasıp kavuracağını” söyledi. Peacock, şimdiye kadar 50’den fazla ülkede görülen ve İngiltere’de karantinaya neden olan Kent mutasyonunun bu kadar fazla endişece verici olmasının nedeninin ‘bulaşıcılığı’ olduğunu söyledi. Virüsün kontrol altına alındığı ya da virüs yeniden mutasyona uğrayarak hastalığa yol açamaz hale geldiği zaman sorun olmaktan çıkacağını belirten Peacock, “Fakat geleceğe baktığımda bununla yıllarca uğraşacağımızı düşünüyorum. Bence bundan 10 yıl sonra hala bu işle uğraşıyor olacağız” dedi. Öte yandan Peacock, İngiltere’de kullanımı onaylanan aşıların ülkede yaygın olan virüs türlerine karşı etkili olacağı düşündüğünü de sözlerine ekledi.