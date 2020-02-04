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04.02.2020 - 16:45 | | AA

Ä°ngiltere'den flaÅŸ uyarÄ±! Çin'i terk edin

Ä°ngiltere, 420'den fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan yeni tip korona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±na Ã‡in'den ayrÄ±lmalarÄ± tavsiyesinde bulundu.

Ä°ngiltere'den flaÅŸ uyarÄ±! Çin'i terk edin

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Dominic Raab, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz halkÄ±nÄ±nÂ  gÃ¼venliÄŸinin her zaman birinci Ã¶ncelikleri olduÄŸunu belirterek, "Bu nedenleÂÃ‡in'deki Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±na virÃ¼se maruz kalma risklerini en aza indirmekÂ  iÃ§in mÃ¼mkÃ¼nse Ã¼lkeyi terk etmelerini Ã¶neriyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Raab, salgÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Hubey eyaletinde bulunan ve tahliye edilmekÂ  isteyen Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±na da "Bunu saÄŸlamak iÃ§in 24 saat Ã§alÄ±ÅŸmaya devamÂ  edeceÄŸiz." mesajÄ±nÄ± verdi.

Ã–LÃœ SAYISI 400'Ãœ AÅžTI

Ã‡in'de, yeni tip korona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle can kaybÄ± 427'ye, virÃ¼sÂ  bulaÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 20 bin 438'e yÃ¼kselmiÅŸti.

Yeni tip korona virÃ¼s, ilk olarak Hubey eyaletine baÄŸlÄ± Vuhan kentindeÂ  12 AralÄ±k'ta tespit edilmiÅŸti. Vuhan Belediyesi SaÄŸlÄ±k Komisyonu, 31 AralÄ±k'taÂ  kentteki Huanan Deniz ÃœrÃ¼nleri PazarÄ± ile temasÄ± bulunan 27 kiÅŸide daha "gizemli"Â  hastalÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve pazarÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±.

SalgÄ±n nedeniyle Ã§ok sayÄ±da hava yolu ÅŸirketi Ã‡in'e uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± askÄ±yaÂ  almÄ±ÅŸ, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ de "uluslararasÄ± kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± acil durumu" ilanÂ  etmiÅŸti.

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