SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, can kaybÄ± 10 bin 612'denÂ11 bin 329'a Ã§Ä±karken, vaka sayÄ±sÄ± da 4 bin 342 artarak 88 bin 621 oldu.

Son 24 saatte 10 bin 745 kiÅŸiye daha test yapÄ±ldÄ±, toplam test sayÄ±sÄ±Â tekrarlarla 367 bin 667'ye yÃ¼kseldi.

PerÅŸembe sÃ¼resi dolacak olan kÄ±smi karantina uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±lmasÄ±Â bekleniyor. HÃ¼kÃ¼metin, taburcu edilse de hala tam olarak iyileÅŸmeyen BaÅŸbakanÂ Boris Johnson olmadan bu kararÄ± almasÄ± gerekecek.

Ã–te yandan BaÅŸbakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Johnson'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±Â ve iÅŸe ancak doktorlarÄ±n tavsiyesiyle dÃ¶neceÄŸi belirtildi.

BAÅžBAKAN YARDIMCISININ KIZINA YAPILAN TEST TEPKÄ° Ã‡EKTÄ°

Ã–te yandan kÄ±zÄ±nda Kovid-19 semptomlarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in 2 hafta Ã¶nceÂ kendini izole etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Michael Gove, sporÂ yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, karantina kurallarÄ±nÄ± ihlalÂ etmekle suÃ§lanan Gove'un kÄ±zÄ±na Kovid-19 testi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve sonuÃ§ negatifÂ Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kabildiÄŸi belirtildi.

SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± test yaptÄ±ramazken Gove'un kÄ±zÄ±na test yapÄ±lmasÄ±Â Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmaya neden oldu. Haberlerde, Gove ve hÃ¼kÃ¼met sert bir ÅŸekildeÂ eleÅŸtirildi.

Hafif semptomlar gÃ¶sterenlerden evden Ã§Ä±kmamalarÄ± istenen Ä°ngiltere'deÂ testler ancak hastaneye kaldÄ±rÄ±lanlara yapÄ±labiliyor.

HÃœKÃœMET KOVÄ°D-19 PLANINDA GERÄ° ADIM ATMIÅžTI

Ä°lk etapta "toplumsal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanÄ±lmasÄ± amacÄ±yla virÃ¼sÃ¼n Â kontrollÃ¼ yayÄ±lmasÄ±" stratejisi izleyen Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±kÂ 300 bin olabileceÄŸine yÃ¶nelik raporlar ve eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan geri adÄ±mÂ atmÄ±ÅŸtÄ±.

23 Mart'ta alÄ±nan kararlarla halkÄ±n evden Ã§Ä±kmasÄ±na sÄ±nÄ±rlamaÂ getirilirken marketler ve eczaneler hariÃ§ tÃ¼m ticari iÅŸletmeler kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere'de tahtÄ±n varisi Galler Prensi Charles'Ä±n 25 Mart'ta,Â BaÅŸbakan Johnson ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Matt Hancock'un da 27 Mart'ta yapÄ±lan testleriÂ pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸbakan Johnson, testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±ktan 10 gÃ¼n sonra belirtilerÂ devam ettiÄŸi iÃ§in 5 Nisan akÅŸamÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ertesi gÃ¼n de yoÄŸunÂ bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazÄ±na baÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± bildirilenÂ BaÅŸbakan, 12 Nisan'da taburcu edilmiÅŸti.

Prens Charles ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Hancock ise iyileÅŸmiÅŸti.

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